Hilfe aus dem Erkelenzer Land für die Ukraine Eine Welle der Solidarität

Wohnraum Eine gute fünfstellige Zahl an Ukrainern ist inzwischen in den Kreis Heinsberg geflüchtet – und gerade zu Beginn kamen viele nicht in Unterkünften oder städtisch angemieteten Wohnungen, sondern bei Privatleuten unter – ein bislang einmaliger Vorgang in der Geschichte des Kreises. Auch heute stellen noch viele Privatleute Wohnungen zur Verfügung, insbesondere in Erkelenz. Hervorzuheben ist hier vor allem Tagebaubetreiber RWE: Mehr als 200 Ukrainer wohnen seit Monaten in leerstehenden Häusern in den Erkelenzer Kohledörfern, die im Besitz des Energiekonzerns sind, vor allem in Kuckum. Besonders rührend war dort ein Dankeschön-Ständchen ukrainischer Geflüchteter bei einem Nachbarschaftsgrillen. Die im Sommer geschlossene Grundschule Keyenberg hat die Stadt Erkelenz mittlerweile kurzerhand ebenfalls in eine Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Schon im Dezember signalisierte die Stadt aber: „Wir sind absolut am Limit“. Schließlich gibt es auch hunderte Flüchtlinge, die nicht aus der Ukraine kommen, sondern aus anderen Krisenherden dieser Welt.