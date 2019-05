Besuch von NRW-Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser : Ackerbohne gut für Natur und Ernährung

Erkelenzer Land Die Ackerbohne ist ein heimisches Gewächs, das in Vergessenheit geraten war, in der Nahrungsmittelproduktion jetzt aber neue Beachtung erfährt. Davon konnte sich NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser überzeugen.

Ob Hendrik Gerighausen aus Wegberg, Karl-Heinz Esser aus Erkelenz oder Manfred Hermanns aus Hückelhoven, sie alle stimmten beim Besuch von NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser auf Hof Lindenau in Kofferen ins Loblied auf die Ackerbohne ein. Der landwirtschaftliche Betrieb von Maria und Karl-Adolf Kremer in unmittelbarer Nähe von Lövenich ist Sitz des Fördervereins Rheinische Ackerbohne, der es sich seit 2017 zur Aufgabe gemacht hat, das Interesse auf das in Vergessenheit geratene Nahrungsmittel zu lenken und der nunmehr die Ministerin für die Idee begeistern wollte. Beim Milchhof Gerighausen ist das ebenso gelungen wie bei Wurstwaren Esser und Rurtal-Ei. Diese Betriebe setzen auf die Ackerbohne als protein- und eiweißreiches Futtermittel.