Rathausstürme im Erkelenzer Land Die Jecken sind an der Macht

Hückelhoven In der Nachbarstadt von Erkelenz wird an Altweiber traditionell das alte Rathaus in Ratheim gestürmt. Bei Nieselregen war der Ansturm allerdings verhalten, etwa 50 Vertreter der beiden Ratheimer Gesellschaften, der All onger eene Hoot und der Roathemer Wenk, waren gekommen, um Bürgermeister Bernd Jansen aus dem Rathaus zu vertreiben. Der hatte um 15.11 Uhr noch gut Lachen, doch schon bald fingen die Verhandlungen an. Eine Putzkolonne wird geboten, um „in Berlin mal richtig durchzuwischen“. Und wenn es mit der Mehrzweckhalle im Ort nicht auch bald klappen würde, so die Verhandlungsführerin, hätte sie noch eine Gruppe „Prima-Kleber“ in der Hinterhand, die sich festkleben wollen.