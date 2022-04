Gemeinden im Erkelenzer Land : Das planen die Kirchen zu Ostern

Licht fällt auf eine Figur des gekreuzigten Jesus Christus. Die Kreuze werden in katholischen Kirchen traditionell an Ostern verhüllt. Foto: dpa/Nicolas Armer

Erkelenzer Land Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in der Region haben ein weitgehend gewohntes Programm an den Osterfeiertagen vorgesehen. Viele Präsenzveranstaltungen sind geplant.

Die Corona-Pandemie ist, trotz einiger Lockerungen, nicht beendet. Nun steht das dritte Osterfest vor der Tür, das unter Corona-Bedingungen stattfinden wird – wenn auch unter anderen Bedingungen als in den Jahren zuvor. Im vergangenen Jahr hatten Bund und Länder hatten unter anderem einen verschärften Oster-Lockdown vom 1. bis 5. April beschlossen, um das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben herunterzufahren. Der Gründonnerstag und der Karsamstag sollten zu Ruhetagen erklärt werden. Daran war massive Kritik laut geworden, es gab zudem Verwirrung um die praktische Umsetzung. Kurz darauf nahm Kanzlerin Angela Merkel die Osterruhe zurück. Trotzdem entschlossen sich einige Gemeinden dazu, keine Präsenzveranstaltungen anzubieten. Stattdessen fanden teilweise digitale Ersatzveranstaltungen statt.

Nun zeigt sich ein anderes Bild. Zwar sind die Infektionszahlen hoch, doch ein Großteil der Menschen sind durch Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen besser geschützt. Die Kirchengemeinden in der Region planen allesamt ihre Veranstaltungen in den kommenden Tagen. Obwohl die meisten Beschränkungen im öffentlichen Raum am 2. April gefallen sind, empfehlen Bistümer und die evangelische Kirche im Rheinland, weiterhin einen Mund- und Nasenschutz beim Singen zu tragen und wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Gemeinden und Presbyterien haben die Möglichkeit, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und die Maskenpflicht beizubehalten. Auch dürfen die Besucher der Gottesdienste seitdem wieder singen, was zuvor untersagt war.

Die Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven (GdG) lädt zur Feier der Heiligen Messen und Gottesdienste in den Pfarrkirchen ein, die in gewohnter Weise ohne Reservierung stattfinden. Die Maskenpflicht bleibe bestehen. „Wir setzen auf Eigenverantwortung bezüglich der Einhaltung von Abständen, um Ihre und die Gesundheit der anderen Kirchenbesucher nicht zu gefährden“, schreibt Pater Anton Steinberger im Pfarrblatt. Am Gründonnerstag finden zwei Heilige Messen statt, auch für Ostersonntag und Ostermontag sind Heilige Messen geplant. Die Osternacht wird traditionell am Samstagabend gefeiert.

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Hückelhoven sind Veranstaltungen geplant. Am Ostersonntag um 6.30 Uhr findet die Osternacht mit Posaunenchor statt. Am frühen Ostermorgen versammelt sich die Gemeinde in der noch dunklen Kirche. Am Ostermontag wird ein Osterspaziergang von der Denkmalkirche aus nach Hilfarth gemacht. Unterwegs gibt es Stationen zum Erzählen und Zuhören, zum Erleben und Entdecken. Den Abschluss bildet eine Andacht und Ostereiersuchen an der Trinitatiskirche gegen 17 Uhr. Anmeldungen: Telefon 02433 8058095 oder E-Mail an ute.sass@ekir.de.

Die Gemeinden in der Pfarrei St. Martin in Wegberg laden Gläubige zu verschiedenen Gottesdiensten ein, die im Verlauf der Karwoche stattfinden. Die Osternacht wird am Karsamstag, 16. April, ab 21 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul gefeiert. Die „Nacht der Nächte“ im Kirchenjahr wollen die Gemeindemitglieder mit der Lichtfeier, dem Wortgottesdienst, der Tauffeier und Eucharistie begehen. Aufgrund des begrenzten Platzes ist eine telefonische Anmeldung erforderlich unter 02434 800 222. Für Kinder gibt es am Gründonnerstag, 14. April, um 17 Uhr eine Abendmahlfeier in der Wegberger Pfarrkirche und Kinder-Kreuzwege am Karfreitag, 15. April, jeweils um 11 Uhr in Wegberg, Merbeck und Rath-Anhoven.

Am Mittwoch findet eine Passionsandacht mit Gebet, Gesang, Impulstexten und stillem Nachdenken in der Friedenskirche der evangelischen Kirchengemeinde Wegberg statt. Weitere Gottesdienste mit Pfarrer Christian Puschke folgen am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 10.45 Uhr.

In der Pfarrei Christkönig Erkelenz gibt es ebenfalls ein Angebot an Ostergottesdiensten. Die Karfreitagsliturgie in der Pfarrkirche St. Lambertus gestaltet das Vokalensemble „Bella Voce“ am 15. April um 15 Uhr. Im Rahmen eines Benefizkonzertes für die Opfer des Ukraine-Krieges (Karfreitag, 19 Uhr) ist das selten aufgeführte „Stabat Mater“ des italienischen Barockmeisters Nicola Bonifacio Logroscino zu hören. Karten (je 15 und ermäßigt zwölf Euro) gibt es im Pfarramt Christkönig, in den Buchhandlungen Wild und Viehausen und an der Abendkasse.

Am Ostersonntag, 17. April, um 10 Uhr kommen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, die Missa C-Dur KV 317 „Krönungsmesse“, das Regina coeli KV 108, die Kirchensonate C-Dur KV 329 und die gregorianischen Gesänge zur Aufführung. Das Hochamt am Ostermontag, 18. April, um 10 Uhr gestaltet der Städtische Musikverein Erkelenz, die Jugendmesse um 11.30 Uhr wird vom Vokalensemble „Bella Voce“ und dem Jungen Chor „DaCapo“ umrahmt.

Die evangelische Kirchengemeinde Erkelenz lädt am Karfreitag, 10 Uhr, zum Gottesdienst unter dem Titel „Was ich gewollt“ entlang eines Textes von Huub Oosterhuis. Ein Frühgottesdienst findet am Ostersonntag um 7 Uhr statt und ein Familiengottesdienst mit anschließendem Ostereiersammeln um 10 Uhr. Taufgottesdienste gibt es am Ostermontag um 10 und um 11.15 Uhr. Anmeldungen sind nicht nötig.

In Wassenberg beginnen die Ostertage der katholischen Pfarrei St. Marien Wassenberg am Gründonnerstag um 20.30 Uhr mit den Ölbergstunden in der Kirche in der Oberstadt. Der Kinderkreuzweg ist für Karfreitag, 10 bis 13 Uhr, vorgesehen. Los geht es an der ersten Kreuzwegstation in Birgelen, der Weg führt dann zum Pützchen. Die Karfreitagsliturgien finden um 15 Uhr in der Unterstadt sowie um 17 Uhr in Birgelen und in der Oberstadt statt. In den verschiedenen Ortschaften plant die Pfarrei die Feier der Osternacht. Unter www.stmarien-wassenberg.de ist der aktuelle Pfarrbrief mit Einzelheiten zu finden.