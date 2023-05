Blaulichtticker Erkelenzer Land Fahndung mit Polizeihubschrauber

Einbruch in Einfamilienhaus Am Freitag, 12. Mai, sind zwischen 7.40 Uhr und 16.40 Uhr unbekannte Tatverdächtige in Erkelenz-Gerderath in ein Haus eingebrochen. Die Täter gelangten dabei über den frei zugänglichen Garten zum rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses auf dem Birker Weg. Hier traten die Täter eine Kellertür ein, wodurch sie sich Zutritt zum Haus verschafften konnten. Die Räume des Hauses wurden vollständig durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine abschließenden Angaben zur Beute gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.