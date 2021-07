Erkelenzer Land : Bahnstrecke nach Unwetter länger gesperrt

Erkelenzer Land Die Unwetter mit den starken Regenfällen, die über Teile Nordrhein-Westfalens hinweg gezogen sind, haben Auswirkungen auf den Personennahverkehr.

Züge der Linie RE 4 aus Richtung Aachen enden und beginnen in Herzogenrath. Aus Richtung Dortmund enden und Beginnen die Züge in Geilenkirchen. Zusätzliche Züge im Berufsverkehr, die sonst zwischen Aachen und Düsseldorf verkehren, fallen aus. Zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath verkehren Busse, in Fahrtrichtung Aachen besteht in Herzogenrath Anschluss vom Schienenersatzverkehr an die Züge der Linie RE 18 nach Aachen.