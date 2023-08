Expertentreffen im Erkelenzer Land Am Tagebau soll Biomasse besser genutzt werden

Das Landesamt bindet Positionen und Sichtweisen der Interessengruppen ein. Workshops sorgen für Beteiligung. Von den Ergebnissen wird das Rheinische Revier profitieren. Darüber hinaus sollen sie in die Entwicklung einer Landesstrategie für Bioökonomie einfließen. Dabei werden Chancen, Risiken und Zielkonflikte in den Blick genommen. Das Projekt wird zwei Jahre im Programm Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und im Auftrag des NRW-Umweltministeriums durchgeführt.