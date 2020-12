Erkelenzer Kulturprogramm : Abonnenten sind treu geblieben

Cat Ballou (2016 auf dem Lambertusmarkt) soll nach Erkelenz kommen. Auch der Lambertusmarkt steht auf dem Programm 2021. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

ERKELENZ Die Erkelenzer Kultur GmbH hat viel vor im nächsten Jahr. Im Juni soll Cat Balou auftreten, nach einem Corona-bedingt kaum vorhandenen Programm 2020 soll es im kommenden Jahr wieder aufwärts gehen.

Von Kurt Lehmkuhl

Dort anknüpfen, wo sie coronabedingt im März aufhören oder improvisieren musste, will die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz beim inzwischen etablierten Kabarettprogramm in der Stadthalle. Wie Marius Vieten bei der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport berichtete, sei das Abonnement zu 100 Prozent ausgebucht gewesen. Alle 220 Sitzplätze waren für das letzte, coronageschädigte Programm vergeben. „Wir haben nur die 55 Plätze auf der Empore für den freien Verkauf“, sagte Vieten.

Die Besucher sind der Kultur GmbH treu geblieben, rund 200 Abonnements kann sie für das Kabarettprogramm 2021 verbuchen. Unter anderem treten bei dem in Kooperation mit dem Kulturforum Schloss Drimborn noch vom ausgeschiedenen Kulturmanager Christoph Stolzenberger erstellten Programm Inka Meyer am 19. März mit „Zurück in die Zugluft“, Matthias Brodowy mit „Keine Zeit für Pessimismus“ am 28. Mai, das Düsseldorfer Kommödchen mit seinem neuen Programm am 1. Oktober und KatSong mit „Frauen am Steuer“ am 3. Dezember 2021 auf.

Bis ins Jahr 2022 reicht sogar das neue Theaterprogramm, das eine Fortsetzung einer breiten Auswahl an Schauspiel, Komödie und Krimi mit dem Schwerpunkt „unterhaltendes Theater“ darstellt. Zum ersten Mal gastiert am 17. März 2022 die Familie Flöz mit ihrem bizarren „Hotel Paradiso“. Den Auftakt des Theaterprogramms bestreitet, sofern es die Beherrschung des Corona-Virus ermöglicht, das Westfälische Landestheater am 7. September mit dem Schauspiel „Taxi Taxi – Doppelt leben hält besser“.

Zum Angebot der Kultur GmbH gehört auch das Kindertheater, das üblicherweise in der Leonhardskapelle stattfindet. Eine Ausnahme macht „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“, das von der Burghofbühne Dinslaken am 22. Mai, im „großen Haus“ der Stadthalle aufgeführt wird. Ebenfalls zum Standardangebot gehört die Filmreihe Cinamor, die in Zusammenarbeit mit dem Gloria Filmtheater fortgesetzt werden soll. Inzwischen kann Cinamor auf über 100 Vorstellungen mit mehr als 50 Filmen verweisen. Drei Kunstaustellungen plant die Kultur GmbH im nächsten Jahr im Haus Spieß.

Eine Änderung wird es bei der Acoustik Night geben Darin soll vermehrt auf lokale Künstler und solche aus Deutschland gesetzt werden, nachdem aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Konzerte mit internationalen Künstlern abgesagt werden mussten und es wegen der Pandemie schwierig werden könnte, sie nach Erkelenz zu holen. Die Kultur GmbH, so die Mitteilung, wird ab 2021 als Sponsor für diese Veranstaltungsreihe auftreten. Alleiniger Veranstalter ist dann Alwin Nagel.

Jazz on Top und die Erkelenzer Musiknacht stehen ebenso auf dem Jahresplan wie das Serenadenkonzert und selbstverständlich der Lambertusmarkt vom 3. bis 7. Juni, für den das Programm von 2020 übernommen wird. Möglicherweise kann es wegen einer Anfrage des WDR über eine Kooperation zu einer Veränderung des bisher bekannten Programmablaufs kommen.