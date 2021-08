Erkelenzer Jugendzentrum Zak : Jugendliche verbringen Ferienfreizeit auf Nordee-Insel

Erkelenz Sommer, Sonne, Ferienspaß und Meer: So lautete das Ferienmotto der Sommerfreizeit 2021 vom Jugendzentrum Zak auf der Kurinsel Langeoog. Auch in den letzten Ferientagen hat das Zak noch täglich geöffnet.

Jugendleiterin Eva Maria Sengalski schaut stolz auf die 14 Tage zurück. „Die Planungen für die Sommerfreizeit begannen bereits im November 2020. Mit vollstem Respekt gegenüber der Corona-Situation wollten wir jedoch alles Mögliche für die Kinder und Jugendlichen tun, um eine unvergessliche Zeit zu gestalten. Gerade die Generation der Jugendlichen, die in einer wichtigen Phase der eigenen Entwicklung steckt, ist durch die Pandemie vielen Hindernisse zur persönlichen Entfaltung begegnet. Viele relevante Themen der Jugend, wie Rollenfindung in der Peer-Group, Identifikationsbestimmung und der schleichende Ablöseprozess zum Elternhaus blieb im Lockdown auf der Strecke“, sagt Sengalski.

„Die Sommerferien sind eine große Chance in der Offenen Jugendarbeit, um jungen Leuten eine alternative Freizeitgestaltung in einem gesicherten Raum näherzubringen“, erklärt Sengalski. Seit dem 19. Juni ist sie mit der Fotografin Jara Reker im Stadtgebiet Erkelenz unterwegs, um den Sozialraum der jungen Leute in Erkelenz näher kennenzulernen. Jugendleiterin und Fotografin kooperieren mit der LAG Kunst und Medien NRW und versuchen durch die aufsuchende Jugendarbeit das selbst entwickelte Projekt „Me, Myself and I“ ins Leben zu rufen. Ziel des Projekts ist es, Jugendlichen visuell durch die Fotografie ein Sprachrohr zu bieten, um ihre jugendkulturelle Lebenswelt für alle Bürger von Erkelenz zu eröffnen und ein näheres Verständnis für die Lebenswelt der jungen Generation zu vermitteln. Alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren sind herzlich eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen.