Kapellen und Museen : Erkelenzer Heimatverein bietet drei Touren an

Erkelenz In der kommenden Wochenende geht es mit dem Heimatverein zu den Kapellen in den Umsiedlungsdörfern. Im November werden Museen in Essen und Frankfurt besucht.

(RP) Mit gleich mehreren Fahrten wartet der Heimatverein der Erkelenzer Lande in diesem Jahr noch auf. Eine recht kurze ist dabei die Radtour, die am Mittwoch, 28. September, ab 14 Uhr zu den neuen Kapellen in den Umsiedlungsorten führt. Los geht es unter der Leitung der Vorsitzenden Rita Hündgen am Alten Rathaus, von dort aus werden dann St. Martinus in Borschemich, St. Petrus in Keyenberg und St. Lambertus in Immerath besucht. In den Kapellen stellen Ortskundige die Gebäude vor. In Immerath bietet der Heimatverein, bevor es zurückgeht, eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen gegen einen kleinen Obolus an. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Verbindliche Anmeldungen sind beim Heimatverein bis Freitag, 23. September, an geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de erforderlich.