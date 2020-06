Erkelenzer Grundschulen vor Neustart : „Hand in Hand schaffen wir das“

In einer Erklärung der Erkelenzer Grundschulen heißt es, dass der Neustart kurz vor den Sommerferien zu schaffen sei (Symbolfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Erkelenz Ab Montag kommen alle Grundschüler zurück in den Unterricht. Das sorgte bei vielen Schulen für Ärger. Die Erkelenzer Schulleiter machen jetzt Mut und appellieren an den Zusammenhalt.

Nachdem am vergangenen Freitag klar war, dass bereits ab Montag, 15. Juni, alle Grundschüler täglich zurück in den Unterricht sollen, hatten viele Schulleiter aus dem Erkelenzer Land ihren Unmut geäußert. Jetzt haben sich die Erkelenzer Grundschulen in einer gemeinsamen Erklärung optimistisch geäußert. Gemeinsam wollen sie den Neustart zwei Wochen vor den Sommerferien schaffen. Zehn komplette Schultage stehen für die Kinder noch an. „Für alle ist diese Situation eine Herausforderung. Es wird umso eher gelingen, je mehr zusammengehalten und gegenseitig unterstützt wird“, heißt es in der Erklärung.

Monika Natrup, Schulleiterin der Peter Härtling Schule in Gerderath und Sprecherin der Erkelenzer Grundschulleiter, sagt: „Es wird eine Herausforderung. Aber Hand in Hand schaffen wir das, wenn Kinder, Kollegen und Eltern gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Gerade für die Kinder sei die Situation nach der mehr als dreimonatigen Pause vom Schulalltag besonders. Schließlich waren die Schulen im Kreis Heinsberg bereits seit Karneval im Februar geschlossen. Alle müssten mit Ängsten und Unsicherheiten umgehen, die Kinder mit ihren Sorgen abgeholt und behutsam begleitet werden. „Wichtig ist, dass sie in der Schule Sicherheit und Halt erfahren", sagt die für Erkelenz zuständige Schulpsychologin Annette Greiner. Die Erkelenzer Grundschulen sind sich sicher: „Bisher sind Schulen und Elternhäuser gemeinsam den Weg durch die Corona-Zeit gegangen. Dies wird auch weiterhin erfolgreich geschehen."

Grundsätzlich besteht in Nordrhein-Westfalen ab Montag für Grundschüler wieder die Schulpflicht. Der Unterricht wird fortan ohne eine Teilung der Klassen in Kleingruppen fortgesetzt – in den vergangenen Wochen waren die Schüler tageweise abwechselnd zur Schule gegangen, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten. Die Lerngruppen sollen allerdings unter sich bleiben, um eine Durchmischung zu verhindern. Durch gestaffelte Pausenzeiten sollen die Klassen auch auf dem Schulhof möglichst voneinander getrennt bleiben.