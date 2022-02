„One Billion Rising“-Aktion auf dem Markplatz : Erkelenzer Frauen setzen ein Zeichen gegen Gewalt

Mit einer Tanzchoreografie beteiligten sich auch Frauen aus Erkelenz an der weltweiten Aktion „One billion rising“. Foto: Stephan Vallata

Erkelenz Aktivisten setzen auf dem Marktplatz ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Mit einer Tanzchoreografie anlässlich eines weltweiten Aktionstages erregen sie die Aufmerksamkeit von vielen Passanten.

(stva) Der 14. Februar ist nicht nur der Tag der Liebenden, sondern auch ein weltweiter Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Unter dem Motto „One million rising“ sind alle Menschen dazu aufgerufen, ins öffentliche und ins individuelle Bewusstsein zu rufen, womit Frauen sich tagtäglich auseinandersetzen müssen. Auch in Erkelenz beteiligten sich Frauen an einer Aktion, die Linda Ringering vom Basislager auf die Beine gestellt hatte.