Musical in der Stadthalle : Erkelenzer Franziskusschüler entdecken ihre Talente

Musical in der Stadthalle

Auch Breakdance stand bei der Talentshow der Franziskus-Schule in der Stadthalle auf dem Programm. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Jeder Mensch hat verborgene Talente. Um diese herauszukitzeln, hat die Franziskusschule in den vergangenen Monaten ein Projekt vorbereitet. 480 Schüler waren bei der Aufführung beteiligt.

In jedem Menschen stecken verschiedene Talente – bei vielen müssen sie allerdings erst noch herausgekitzelt werden. Das geht umso mehr für Kinder. Deswegen hat die Erkelenzer Franziskus-Schule nun erneut ein Open-Stage-Projekt durchgeführt. Das Musical „Sophies Suche nach ihrem verborgenen Talent“ lockte hunderte Eltern in die proppenvolle Stadthalle.

Im Vordergrund standen die Schüler, wie Schulleiterin Hedwig Michalski erklärt: „Viele Kinder wissen noch gar nicht, was sie eigentlich können. Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv damit beschäftigt, die Kinder haben viele Dinge ausprobiert und das Musical wöchentlich geplant.“ Dabei kamen in der Stadthalle ganz verschiedene Talente zum Vorschein: Breakdance, Ballett, Gardetanz und viele mehr. „Das mussten aber gar nicht unbedingt Sachen sein, die auf der Bühne vorgeführt werden. Wir hatten auch eine Zeitungsgruppe, wir hatten Kinder, die sich um Kostüme oder das Bühnenbild gekümmert haben“, sagt Michalski. 480 Kinder waren insgesamt beteiligt.