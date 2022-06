Franziskus-Schule Erkelenz : Schüler wollen Blühwiese pflanzen

Erkelenz Die Klasse 3a hat Bürgemeister Stephan Muckel einen Brief geschrieben und darin um Erlaubnis für die Umgestaltung eines Pflanzbeetes gebeten. Nach den Sommmerferien soll es losgehen.

(RP) Große Pläne für die Umgestaltung ihres Schulhofs hat die Klasse 3a der Erkelenzer Franziskus-Grundschule – und zwar möglichst in Eigenregie. Das geht aus einem Brief hervor, den Bürgermeister Stephan Muckel erhalten hat. Darin wünschen sich die Kinder einen blühenden Schulhof und bitten um Erlaubnis, ein Pflanzbeet umzugestalten zu dürfen. „Ich habe mich sehr über euren Brief gefreut. Gerne dürft ihr das Beet in eine Blühwiese verwandeln“, erklärte Bürgermeister Stephan Muckel bei einem Besuch in der Schulklasse.