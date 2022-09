Erkelenzer Fachmann erklärt : Wie Dachbegrünung gegen Hitzesommer hilft

Erkelenz Immer mehr Städte bezuschussen Pflanzen auf Häusern – auch Erkelenz. Ein Fachmann erklärt, wie Dachbegrünung funktioniert und wie teuer sie ist.

Der größte Teil eines weiteren von Hitze und Trockenheit geprägten Sommers liegt bereits hinter uns. Gerade in den Innenstädten und dort speziell an versiegelten Stellen, wo es an Pflanzen fehlt, war es an vielen Tagen kaum auszuhalten – und wenn man den Prognosen nahezu aller Klimaexperten glaubt, werden solche Sommer in den kommenden Jahren zur Regel werden. Eine Möglichkeit zur Abkühlung, die immer mehr Städte forcieren, ist die Begrünung von Dachflächen. So auch Erkelenz: Mit dem neuen Förderprogramm für Klimaschutzmaßnahmen ist nun auch eine private Dachbegrünung förderfähig. Bis zu 1000 Euro kann ein Haushalt erhalten, wenn ein Dach begrünt wird.