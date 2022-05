Fördermittel : Erkelenzer Dörfer treten Leader-Region bei

Erkelenz Einige vom Tagebau Garzweiler betroffenen Dörfer dürfen sich in den kommenden Jahren über zusätzliche Fördergelder freuen. Damit sollen Bürgerprojekte realisiert werden.

Kaum eine Region bekommt den Strukturwandel, die Diskussionen um den deutschen Energiemix der Zukunft und die direkten Auswirkungen so spürbar mit wie das Rheinische Revier. In nur wenige Regionen fließen deswegen aber auch in den kommenden Jahren so viele Fördermittel. Das macht sich im Kreis Heinsberg unter anderem bei Großprojekten wie dem geplanten Campus in Erkelenz oder dem Wasserstoff-Zentrum in Oberbruch bemerkbar. Eines dieser Förderprogramme, das EU-Projekt „Leader“ weitet sich nun auch in Erkelenz aus. Die Leader-Region Rheinisches Revier wird sich im kommenden Jahr vergrößern und die Erkelenzer Ortsteile Borschemich, Holzweiler, Immerath, Keyenberg, Kückhoven, Lövenich, Venrath und weitere Dörfer aufnehmen. Neu dabei sind zudem Eschweiler, Hastenrath/Scherpenseel, Hücheln, Nothberg, Bohl und Volkerath.