Freundschaftstreffen Erkelenzer Delegation zu Gast in Bad Windsheim

So begrüßte Muckels Amtskollege aus Bad Windsheim, Jürgen Heckel, die Erkelenzer zu einem dreitägigen Besuch in Franken mit einem launigen Empfang und ersten Planungsgesprächen im Rathaus. In den folgenden Tagen sollte ein abwechlungsreiches Programm folgen. Den Anfang machte ein geführter Spaziergang durch die mitteralterlichen Gassen von Bad Windsheim und einer Führung durch die unterirdischen Kellergewölbe, bei dem die Gäste aus Erkelenz spannende Eindrücke zur frühzeitlichen Stadtgeschichte erlebten. Weiter im Programm, lud das 45 Hektar große Areal des Fränkischen Freilandmuseum zur Entdeckungsreise in die Vergangenheit ein. Dieses bietet über 120 Gebäude, Bauernhöfe, Handwerkerhäuser, Mühlen, Schäfereien, Brauereien, Scheunen, Ställe, Back- und Dörrhäuschen, ein Amtshaus, ein Schulhaus und ein Sommerschlösschen und bildet 700 Jahre fränkische Alltagsgeschichte ab.