In Erkelenz : Camping-Event Electricity mit zwei Zusatzterminen

Erkelenz Die beiden ursprünglichen Termine für das Electricity-Camping in Erkelenz waren in wenigen Minuten ausverkauft. Der Veranstalter Kulturgarten GmbH verkündete jetzt, dass sich die Fans elektronischer Musik auf zwei weitere Wochenenden auf dem Festival-Gelände freuen dürfen.

„Unzählige Nachrichten haben uns erreicht, dass auch sie so gerne dabei gewesen wären. Wir haben das Go für zwei weitere Wochenenden auf dem Electrisize-Gelände in Erkelenz erhalten“, teilte die Kulturgarten GmbH in einer Pressemitteilung mit. Weil die elfte Auflage des Electrisize-Festivals, zu dem im Vorjahr 25.000 Fans elektronische Musik kamen, wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, dachte sich der Veranstalter das Konzept mit einer zentralen Bühne und sechs Sektoren darum aus.