Barrierefreier Ausbau : Erkelenzer Burg bekommt Aufzug

Erkelenz Das Erkelenzer Stadtwahrzeichen soll mithilfe einer zusätzlichen Treppe und eines Aufzugturms besser zugänglich werden – mit einem positiven Nebeneffekt.

Wie Hochbauamtsleiter Martin Fauck im Bauausschuss erklärte, sieht die Planung die zusätzliche Treppenanlage als Stahlkonstruktion im bislang wenig genutzten Bereich an der Burgstraße vor. Der Aufzugturm soll mit ein wenig Abstand zur Burgmauer gebaut werden, eine kleine Brücke soll ihn dann mit der Burg verbinden. Treppe und Aufzug sollen sich durch eine auffällige Cortenstahl-Optik auszeichnen – in diesem gewollt rostigen (aber nicht verrosteten) Stahldesign wird demnächst auch das neue Zugbrücken-Kunstwerk am Kreisverkehr an der Brückstraße, nur wenige Meter weiter, gebaut.