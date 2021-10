Erkelenzer Band : Hätzblatt meldet sich mit neuer Single zurück

Erkelenz „Einfach nur danze“ handelt von der Sehnsucht während des tristen Corona-Lockdowns. Den hat die beliebte Band aus Erkelenz mittlerweile aber überwunden und sprüht wieder vor Tatendrang.

Die Kölner Plattenfirma der beliebten Formation aus der Erka-Stadt war sofort begeistert von dem Demoband – und produzierte den neuen hitverdächtigen Hätzblatt-Song. Der Termin für die offizielle Premiere ist schon fix. Beim traditionellen Hoppeditz-Erwachen der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft (EKG) am 13. November ab 11.11 Uhr auf dem Markt wird der gefühlvolle Beitrag gegen 12 Uhr öffentlich vorgestellt. Die sechs Hätzblatt-Hobbymusiker fiebern ihrem großen Auftritt in der Heimatstadt schon entgegen, freuen sich darauf, wieder auf einer Bühne stehen zu dürfen. Etwa 30 Minuten wird der Auftritt vor heimischem Narren-Publikum dauern. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen dann auch bewährtes Liedgut aus der fünften Jahreszeit und der bekannte Hätzblatt-Titel „All dat es Heimat“, den die Erkelenzer Band vor etwa drei Jahren herausbrachte.

Allmählich füllt sich der Terminkalender wieder mit geplanten Auftritten. „Einige Weihnachtsmärkte in der Region stehen bei uns in diesem Jahr noch an", erzählt Christopher Viehausen. Außerdem seien in der nächsten Zeit drei Auftritte in der Schwanenberger Marktschänke geplant.