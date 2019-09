Autoausstellung und Kulinarischer Treff in Erkelenz : „Leidtragende sind Autohändler vor Ort“

Erkelenz Während der Erkelenzer Automobilausstellung (EAA) kritisiert Bürgermeister Jansen die deutschen Autohersteller und nimmt die örtlichen Händler in Schutz. Die EAA und der Kulinarische Treff litten unter dem regnerischen Wetter.

Da blieb Bürgermeister Peter Jansen nur die Hoffnung, die er auch schon am Vortag bei der Eröffnung der Automobilausstellung im Ziegelweiherpark und auf dem Burgparkplatz geäußert hatte, nämlich, dass sich die Besucher nicht zu sehr von dem feuchten Herbstwetter abhalten lassen. Ins gleiche Horn stieß Frank Rucmann, der am Sonntagnachmittag im Rahmen der Verkaufsoffenen Sonntag Modenschauen auf der Dr.-Eberle-Platz präsentierte. „Wir ziehen das durch für die, die kommen und die durch die Modenschauen vielleicht zu einem Besuch der Geschäfte motiviert werden.“ Bei seinem Rundgang über die Autoschau, bei der 18 Händler rund 300 Fahrzeuge aus 30 Marken vorstellten, sparte Jansen nicht mit an harscher Kritik an der deutschen Automobilindustrie. Die Autobauer hätten schlichtweg die Entwicklung verpennt, sich zu lange auf ihren Errungenschaften ausgeruht und 20 Jahre verschlafen. Jetzt würde mit hektischem Aktionismus versucht, das aufzuholen, was versäumt wurde. „Die Leidtragenden sind die Autohändler vor Ort.“ Sie stünden im direkten Kontakt mit den Kunden und müssten die Kritik einstecken, die an die Hersteller gerichtet sei.

Termin Die nächste Aktion von Stadtmarketing und Gewerbering in der Erkelenzer Innenstadt ist der Französische Markt vom 25. bis 27. Oktober. Dazu gehören ein Konzert am Samstag unter den Arkaden am Alten Rathaus, das Ententreffen am Sonntag und der verkaufsoffene Sonntag. Freitag von 9 bis 19, Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Das Umdenken in der Automobilindustrie kommt nur langsam in Gang. Im Vergleich zu den Vorjahren war zwar bei der EAA die Zahl der Autos mit alternativen Motoren gestiegen, doch ist diese Zahl aber immer noch verschwindend gering im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren. Viele der Besucher bei der EAA haben in den Vorjahren den Kulinarischen Treff und den verkaufsoffenen Sonntag zu einem Bummel in die Innenstadt genutzt wie auch Freunde des Guten Essens vom Alten Rathaus gerne zur Burg gelaufen waren. In diesem Jahr war die Bereitschaft nicht so groß. Wer einmal in einem der Speisezelte auf dem Markt Platz genommen hatte, wäre am liebsten nicht mehr aufgestanden. Eine kulinarische Reise durch Europa erwartete den Genießer an den sechs Ständen mit Speisen. Rheinischer Sauerbraten, Schweinefilet „Toscana“, gegarter Schweinbauch Sous Vide, Gambas auf portugiesischer Art, geschmorte Schweinebäckchen, Kartoffelgitter mit geräuchertem Lachs und Paprikamarmelade – diese Delikatessen machten nur einen Bruchteil der angebotenen Speisen aus. „Die Metzger, Gastronomen und die Party-Services aus Erkelenz zeigen, was sie kulinarisch zu bieten haben“, meinte Jansen lobend nach seinem Rundgang mit den diversen Ständen. Ebenso wie Kühle dankte der Bürgermeister den Mitwirkenden und insbesondere Stephan Lemmen, der die Organisation des Kulinarischen Treffs übernommen hat. Lemmen legt strenge Kriterien bei der Auswahl und der Präsentation dieser attraktiven, üblicherweise sehr gut besuchten Veranstaltung an. „Es gibt beim Kulinarischen Treff generell keine Foodtrucks, die Mitwirkenden müssen Zelte anbieten und sie müssen aus dem Erkelenzer Stadtgebiet kommen.“ Insgesamt hätten rund 400 Personen zeitgleich in den Zelten und an den Bierzeltgarnituren im Freien auf dem Markt verköstigt werden können. Die Zelte hatten sich schnell gefüllt, die „Außengastronomie“ fand verständlicherweise weniger Anklang.