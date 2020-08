Polizei-Bilanz zur Braunkohle-Demo in Erkelenz : Nach Demonstration sind zwölf Aktivisten in Gewahrsam

Erkelenz Weitgehend störungsfrei verliefen die Proteste am Sonntag gegen den Braunkohlentagebau Garzweiler II. Die Polizei Aachen zog nun Bilanz und erklärt, dass zwölf Aktivisten in Gewahrsam genommen werden mussten. Drei Demonstranten hatten einen Bagger besetzt.

In ihrer Bilanz geht die Polizei jedoch auch auf insgesamt zwölf Aktivisten ein, die als Tatverdächtige gelten und zur Indentitätsfeststellung in Gewahrsam genommen werden mussten. Ihr Fingerkuppen sind manipuliert, so dass laut Polizei zeitnah keine erkennungsdienstlichen Maßnahmen erfolgen können. Ein Gericht muss nun über weitere Maßnahmen entscheiden.

„Am frühen Morgen am Sonntag wurden der Aachener Polizei durch RWE-Mitarbeiter insgesamt 13 Personen gemeldet, die widerrechtlich in den Tagebau Garzweiler II eingedrungen waren und sich dadurch des Hausfriedensbruchs tatverdächtig gemacht haben. Sieben Tatverdächtige waren auf einen Kohlebagger gestiegen und besetzten diesen. Drei von ihnen befanden sich auf einer Plattform in großer Höhe und vier auf dem Förderband des Großgeräts“, erklärte die Polizei Aachen in ihrer Bilanz.