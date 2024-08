Abendmarkt in Erkelenz Kreative Angebote, Musik und Kulinarik lockt viele Besucher

Mit den roten Zipfelmützen wirkten sie wie überdimensionale Zwerge: Die Heinzelmännchen-Ehrenamtler aus der Erkelenzer Senioreninitiative begrüßten an ihrem Infostand die Gäste mit alkoholfreiem Sekt, machten auf diese Weise auf ihr Angebot aufmerksam – sie helfen alten und einsamen Menschen im Haushalt und führen dabei auch kleinere Reparaturen für sie aus. Auch das monatliche Erzählcafé im evangelischen Gemeindezentrum und die neue Plauderbank vor der Stadthalle, die laut Elke Wergers gut angenommen wird, waren Gesprächsthemen. Malen in Acryltechnik bot Kunstdozentin Elke Bürger für die kleinen Abendmarkt-Gäste an – für die Mädchen und Jungen ein kostenfreier Kreativ-Workshop. „Die Stadt sponsert dieses Angebot", berichtete Bürger, die in Gerderhahn ihr Atelier betreibt. Auch der Förderverein des Kindergartens Am Hagelkreuz hatte die Aufgabe übernommen, den jungen Abendmarkt-Besuchern einiges zu bieten. Hier wurden Gipsfiguren bemalt, Schlüsselanhänger gebastelt und Buttons hergestellt. Mit Tomatensuppe und Rosmarin-Kartoffeln war für ein kulinarisches Angebot gesorgt. Hochwertiges Olivenöl aus Kreta, selbst entworfene Kinderkleidung, Ölgemälde und Dekoration gehörten zum umfassenden Angebot. Weißer Burgunder, Liköre, Cocktails und Himbeer-Spritz waren die angesagtesten Getränke bei der zweiten Auflage des Erkelenzer Abendmarkts, für den das Stadtmarketing-Team passend zum Themen-Schwerpunkt „Kreativität" zahlreiche Hobbykünstler zur Teilnahme eingeladen hatte. Für Live-Musik war die Düsseldorfer Band „Combo Combo" zuständig.