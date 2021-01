Elektro-Veranstaltung in Erkelenz : Zwei weitere Termine für Electricity-Camping

Elektro-Veranstaltung in Erkelenz

Erkelenz Die Karten für die zwei Termine des Electricity-Campings waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Jetzt gibt es im Juni zwei weitere Termine. An der Veranstaltung gibt es aber auch Kritik.

(cpas) Nachdem die Karten für die zwei Electricity-Campingwochenenden im Mai binnen kurzer Zeit vergriffen waren, wird es nun zwei Zusatztermine für die Elektro-Musik-Veranstaltung an Haus Hohenbusch geben. Wie Veranstalter Kulturgarten mitteilte, soll auch an den Wochenenden vom 4. bis 6. und vom 11. bis 13. Juni gefeiert werden. Der Vorverkauf dazu startet am kommenden Sonntag, 31. Januar, um 12 Uhr.