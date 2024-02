Freizeit in Erkelenz Zwei neue Veranstaltungen im städtischen Kalender

Erkelenz · Welche Veranstaltungen in Erkelenz besonders hervorgehoben werden und welche nicht, ist in der Stadt immer mal wieder Thema. Ab dem kommenden Jahr sollen zwei neue hinzukommen – eine davon in einem Dorf.

22.02.2024 , 05:10 Uhr

Das Weinfest lockte im vergangenen Sommer viele Besucher in den Ziegelweiherpark. Foto: Ruth Klapproth

Der Erkelenzer Veranstaltungskalender hat Jahr für Jahr viel zu bieten, jedes Fest hat dabei seinen ganz eigenen Charakter. Über die Frage, welche Veranstaltungen vom Stadtmarketing dabei besonders gefördert werden sollen, ist in der Politik schon häufig diskutiert worden. Jetzt hat der Ausschuss für Stadtentwicklung diese Veranstaltungen für die Jahre 2025 bis 2027 festgelegt – vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats. Neu dabei werden ab dem kommenden Jahr das Gerderhahner Weihnachtsdorf und das Weinfest im Ziegelweiherpark sein. Das bedeutet, dass diese Veranstaltungen von der Stadt Erkelenz künftig zum einen verstärkt beworben werden, aber auch auf anderen Wegen unterstützt werden. Etwa durch Unterstützung bei der Planung und Durchführung, durch Leistungen des Bauhofs oder durch Hilfe bei Genehmigungen. Dass mit dem Gerderhahner Weihnachtsdorf nun auch eine Veranstaltung aus einem Außenort dabei ist, dürfte in manchem anderen Dorf für Verwunderung sorgen. Bürgermeister Stephan Muckel erklärte im Ausschuss, dass die Veranstaltung mit ihrem wachsenden Zulauf die Kriterien für eine Klassifizierung aber voll erfülle: „Das Weihnachtsdorf hat mittlerweile bis zu 4000 Besucher und damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.“ Möglich gewesen wäre eine Klassifizierung auch für den Matzerather Martinsmarkt, den es künftig aber nicht mehr geben wird. Die zweite neue Veranstaltung, das Weinfest des Lions Club Selfkant im Ziegelweiherpark, feierte im vergangenen Sommer zwar erst seine Premiere, funktionierte da aber bereits so gut, dass es die Stadtverwaltung überzeugt hat. „Das Weinfest ist absolut gewinnbringend für Erkelenz“, meint Bürgermeister Muckel. Bei Musik und gutem Wetter hatte das Fest im Vorjahr sehr viele Zuschauer angezogen, im Fokus stand der gute Zweck, für den die Einnahmen gespendet wurden. Insgesamt umfasst der Stadtmarketing-Kalender damit ab 2025 14 Veranstaltungen. Neben den beiden genannten sind es folgende Termine: Osterbrunnenschmücken, Bike & BBQ, NEW-Citylauf, Lambertusmarkt, Niederrheinischer Raderlebnistag, Mittelalterliches Sommerfest, Burgkirmes, Kulinarischer Treff, Bauernmarkt auf Hohenbusch, Französischer Markt, Adventsdorf am Alten Rathaus und Nikolauskutschfahrt. Verkaufsoffene Sonntage sind wie bisher zu Bike & BBQ, Kulinarischem Treff, Französischem Markt und Nikolaus-Kutschfahrt geplant. Nicht mehr aufgeführt wird hingegen der mittelalterliche Adventsmarkt mit Tavernenabend. Von der Liste gestrichen worden war 2021 wegen der rückläufigen Besucher- und Teilnehmerzahlen übrigens das Reitturnier auf Hohenbusch – das wiederum hatte Kostenpflichtiger Inhalt für großen Ärger im Reit- und Fahrverein gesorgt.

