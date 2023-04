Sammlung in Erkelenz erweitert Zwei neue Gemälde für Haus Hohenbusch

„Der Geistliche mit dem Kreuzherrenkreuz auf seiner Ordenstracht kann anhand seiner Lebensdaten zweifelfrei bestimmt werden“, hat Historiker Frank Körfer herausgefunden. Und weiter: „Sein Name ist Lotharius Schorn. Er war kurze Zeit Klosterschüler in Hohenbusch, wurde dann Prokurator des Kreuzherrenklosters in Wickrath. Um 1650 stieg er zum Prior und Pastor von Wegberg auf.“