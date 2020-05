Tragkraftspritzenfahrzeuge werden in Erkelenz außer Dienst gestellt : Zwei neue Fahrzeuge für Feuerwehr

Erkelenz Die Mitglieder des Hauptausschusses Erkelenz stimmen für die Investition in Höhe von nahezu 700.000 Euro. angeschafft werden sollen für die Erkelenzer Wehrleute ein Mittleres Löschfahrzeug und ein Löschgruppenfahrzeug 10.

In 2015 und 2016 ist für die Feuerwehr ein Fahrzeugkonzept erarbeitet worden, dessen Hauptgerüst aus fünf Säulen besteht: Informations- und Kommunikationseinheit (IUK)/Führung, Technische Hilfeleistung, Löschwasser-Förderung, Löschwasser-Rückhaltung und Gefahrgut. Das Fahrzeugkonzept wurde an den derzeitigen Bedarf und auch der Gefahrensituation im Stadtgebiet Erkelenz angepasst. Die Löscheinheit Golkrath-Matzerath ist innerhalb des Konzeptes in den Fachbereich Gefahrgut integriert, so dass ein entsprechendes Fahrzeug nötig wird. Aktuell verfügt die Löscheinheit über ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) aus dem Jahr 1989. Wegen des Alters ist die Zuverlässigkeit nicht mehr gewährleistet, bei Reparaturen hat sich zudem gezeigt, dass es immer mehr Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen gibt. Ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) soll das TSF ersetzen. Das MLF soll in Verbindung mit den bei der Feuerwehr vorhandenen Fahrzeugen die Eigenschaften so kombinieren bzw. ergänzen, dass aktuelle einsatztaktische und technische Anforderungen in den Bereichen der technischen Hilfeleistung und Brandbekämpfung berücksichtigt werden. Die Löscheinheit Golkrath-Matzerath gehört zum Zug 2 und fährt jährlich ca. 60 Einsätze. Zurzeit sind 22 aktive Mitglieder im ehrenamtlichen Dienst in der Löscheinheit Golkrath-Matzerath.