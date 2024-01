Bei Erkelenz Zwei Verletzte nach Unfällen auf Autobahn 46

Wie die Autobahnpolizei in Düsseldorf mitteilte, blieb es glücklicherweise in den meisten Fällen nur bei Blechschäden. Gegen 15.30 Uhr ereignete sich jedoch ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zwei Autos gerieten in Höhe der Anschlussstelle Erkelenz-Süd in Fahrtrichtung Heinsberg ins Schleudern, dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Zwischenzeitlich mussten beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden. Gegen 16.48 Uhr, so teilt die Autobahnpolizei weiter mit, konnten beide Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Ein Auto war in der Böschung gelandet und musste mit einem Kran aus dem Graben gehoben werden. Auch auf der B221 in Wildenrath kam es zu einem schneebedingten Unfall.