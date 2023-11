Unfall in Erkelenz Zwei Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Montag, 27. November, gegen 7.50 Uhr, wurden zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall an der Krefelder Straße in Erkelenz schwer verletzt. Ein 80-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr mit seinem Auto der Marke Ford auf der Krefelder Straße aus Richtung Roermonder Straße kommend in Richtung Anton-Heinen-Straße. Eine 73-jährige Erkelenzerin sowie ein 41-jähriger Erkelenzer überquerten auf dem Fußgängerüberweg die Krefelder Straße aus Richtung Buscherkamp kommend in Richtung Kreissparkasse.