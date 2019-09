Zweckverband Landfolge Garzweiler unterwegs : Besuch im Lausitzer Revier

Erkelenz Der Lenkungsausschuss des Zweckverbands Landfolge Garzweiler hat das Lausitzer Revier besucht. Dort entsteht in der Folge des Bergbaus das Lausitzer Seenland.

Das Lausitzer Seenland wird Europas größte von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft zwischen Berlin und Dresden. Verbandsvorsteher Gregor Bonin (Stadtdirektor der Stadt Mönchengladbach) und die Bürgermeister Peter Jansen (Erkelenz), Harald Zillikens (Jüchen) und Jürgen Frantzen (Titz) sowie Mitarbeiter von RWE Power und der einzelnen Kommunalverwaltungen trafen sich am Senftenberger See mit dem dortigen Bürgermeister Andreas Fredrich. Er berichtete, dass der Tourismus im Strukturwandel nicht nur ein neuer wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden sei, sondern die Stadt auch für Bürger und Unternehmen wieder attraktiv gemacht habe. Auch der Besuch des künftigen Cottbusser Ostsees verdeutlichte dem Lenkungsausschuss, wie Stadtentwicklung und die Entwicklung des in etwa fünf Jahren gefluteten Sees strategisch miteinander verbunden werden müssen. Die Bürgermeister nutzten auch die Gelegenheit, sich mit den Bürgermeisterinnen der „Lausitzrunde“, Christine Herntier (Spremberg) und Birgit Zuchold (Welzow), sowie dem Oberbürgermeister von Hoyerswerda, Stefan Skora, zu treffen. Es bestand revierübergreifend Einigkeit, dass ein gelingender Strukturwandel zwingend mit einer Beteiligung der Kommunen einhergeht. Die Zusammenarbeit solle weiter intensiviert werden, um das gemeinsame Anliegen – Verbindlichkeit von Bund und Ländern in Form von gesetzlichen Regelungen und einem Staatsvertrag, der die Regionen langfristig absichert – zu erreichen. Volker Mielchen, Geschäftsführer des Zweckverbands, der zuletzt bis 2018 als Verbandsvorsteher im Lausitzer Seenland tätig war, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der Exkursion.