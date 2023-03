Geplante Gartenausstellung 2037 Zweckverband stellt IGA-Pläne auf Wochenmarkt vor

Die Entscheidung über eine Bewerbung soll in diesem Jahr fallen. Bereits jetzt besteht die Gelegenheit, das Konzept kennenzulernen und sich mit Fragen und Anregungen in den Prozess einzubringen. Dazu sind auch die Bürgerinnen und Bürger in Erkelenz eingeladen. Eine Gelegenheit bietet sich dafür in dieser Woche: Am Freitag, 17. März, steht das Planungsteam des Zweckverbands zwischen 10.30 und 12 Uhr mit einem Stand auf dem Erkelenzer Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus, geplant sind Informationen und ein „Austausch von Ideen“, so der Zweckverband.