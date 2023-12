Vereinsarbeit in Erkelenz Zuschüsse für zahlreiche Vereine

Der Stadtsportverband soll für die Erfüllung seiner Aufgaben zur Förderung des Sports einen Zuschuss in Höhe von 3500 Euro erhalten. Zur Erneuerung der Spielfeldbarriere soll der SV Venrath einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro bekommen. Dem Hundesportverein soll zur Dachsanierung des Vereinsheims in Tenholt ein Zuschuss in Höhe von 2500 Euro zuteilwerden. Zur Unterhaltung von Sportanlagen und für Investitionen in die Sportstätten sollen zehn Vereine insgesamt 4155 Euro erhalten. Investitionszuschüsse soll es auch zur Anschaffung von Sportgeräten und Hilfsmitteln zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Fortbildung geben, sieben Vereine sollen berücksichtigt werden.