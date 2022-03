Diskussionsrunden in Erkelenz, um Zeit nach Corona zu gestalten : Zukunftswerkstatt macht Schule

Erkelenz Als Aktionsgruppe „Back to Life“ erarbeiteten Vertreter der kreisweiten Schulen Möglichkeiten, wie der Schulalltag nach Corona besser und rücksichtsvoller gestaltet werden kann.

Homeschooling, Aufgaben alleine meistern, psychischer Druck und Angst um den Abschluss, dazu kaum Freizeitaktivitäten und Kontakte mit Freunden – Schüler wurden in der Pandemie mit vielen schwierigen Zusatzbelastungen konfrontiert. Um diese Phänomene und ihre Folgen aufzuarbeiten, sie zukünftig zu verhindern und gemeinsam zu erarbeiten, wie das Schulleben nach Corona anders gestaltet werden kann, fand unter dem Titel „Back to Life“ nun im Forum des Berufskollegs Erkelenz eine Zukunftswerkstatt statt. Schüler, Lehrer, Schulleiter, Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen aller Schulformen und aus allen Ecken des Kreisgebietes kamen zusammen, um sich unter der Moderation der extra aus Berlin angereisten Prozessberaterin Carolin Gebel gegenseitig über ihre Sorgen und Ängste der vergangenen Monate auszutauschen und konstruktiv zu erarbeiten, welche Wege aus der Krise führen können.

In seiner Begrüßungsrede wies Landrat Pusch darauf hin, dass er die Probleme der vergangenen zwei Jahre als Landrat, Schulträger und Vater von schulpflichtigen Kindern aus vielen verschiedenen Perspektiven erlebt und bald festgestellt habe, dass etwas Furchtbares in den Schulen passiere. „Die Diskussion drehte sich aber meistens nur darum, dass die Schüler nicht zu viel Stoff verlieren dürfen, was die Lage aber gerade mit den schwächeren Schülern macht, wurde gar nicht diskutiert“, sagte er und kritisierte deutlich, dass die psychischen Belastungen in der Gesamtstrategie gegen das Virus kaum eine Rolle gespielt hätten. Für ihn sei jedoch klar, dass Schule viel mehr als ein bloßer Ort des Lernens sei. Vieles müsse aufgearbeitet werden, außerdem plädierte er dafür, Schulen und Lehrern mehr Eigenverantwortung zu überlassen. „Ich hoffe, dass diese Veranstaltung ein erster Schritt ist, um das Geschehene aufzuarbeiten und zu diskutieren, was verändert werden muss.“