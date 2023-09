Am 30. September Zukunftskonferenz in Kuckum

Die Dörfergemeinschaft KulturEnergie veranstaltet am kommenden Samstag, 30. September, eine ganztägige Zukunftskonferenz im Kuckumer Gemeindesaal, In Kuckum 62. Im Anschluss an diese Konferenz findet nebenan ein Klavierkonzert in der Kuckumer Kirche und eine Party mit Livemusik statt. Ziel der Konferenz ist es, unter Anleitung von Experten, konkrete Projekte für eine ökologische, moderne und innovative Wiederbelebung der fünf geretteten Dörfer am Tagebau Garzweiler zu entwickeln.