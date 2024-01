Politik diskutiert über Auto-Sperrzone Zu viel Elternverkehr am Zehnthofweg in Erkelenz?

Zum Jahresende hatte die Erkelenzer Politik noch einmal Fahrt aufgenommen: Zu mehreren interessanten Debatten, die kurz vor dem Jahreswechsel geführt wurde, zählte auch die über eine mögliche temporäre Auto-Sperrzone am Erkelenzer Zehnthofweg. Angeregt hatten das die Grünen mit einem Antrag für die Stelle, die Ratsherr Andreas Schuflitz als „Nadelöhr an einer schwierigen Stelle“ bezeichnet hatte. Der Hintergrund: Am Zehnthofweg liegen mit der Astrid-Lindgren-Schule und der Franziskusschule nicht nur zwei Grundschulen, sondern wenige Meter weiter im ZOB auch die große Bushaltestelle sowie in unmittelbarer Nähe die drei weiterführenden Schulen. Das führt gerade in den Morgenstunden zu einer großen Menge von ungeliebtem Elterntaxi-Verkehr.