Am Samstag in Erkelenz Zahlreiche Politiker unterstützen Demo gegen Rechts

Die Demonstration, die um 15 Uhr, beginnt, war zunächst für 200 Teilnehmer angemeldet worden. Mittlerweile hat der Veranstalter sie aber auf 1000 Teilnehmer nach oben korrigiert, nachdem in den vergangenen Tagen nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Orten ähnliche Demonstrationen Tausende Menschen angezogen hatten. So kamen etwa zu einer Kundgebung in Kleve (50.000 Einwohner) statt angemeldeter 100 rund 10.000 Teilnehmer.