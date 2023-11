Proklamation bei der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft Von der Tänzerin und Pagin zur Prinzessin

Dazu passt auch der schmucke Sessionsorden mit Gitarre, den Prinzessin Yvonnne gemeinsam mit Architekt Josef Viethen entworfen hat. Das aktuelle Sessionsmotto lautet: „Fastelovend, Rock'n'Roll – mit Hätz, da is et Lääve toll“. Aber die Managerin eines Mobilfunkkonzerns schlug auch ernste Töne an, wurde nachdenklich, als sie die aktuellen Krisen ansprach, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, den brutalen Überfall der Hamas auf Israel. „Es ist gerade keine einfache Zeit. Der Ton wird rauer, vieles ist unsicher. Jetzt sind die Jecken gefragt und müssen Verantwortung übernehmen.“