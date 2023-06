Erste Auflage war ein Erfolg „Yoga&Musik-Fest“ findet nun an zwei Tagen im August statt

Die beiden Tage unter dem Motto „Yoga für alle“ finden am Samstag, 26., und Sonntag 27. August, jeweils ab 10 Uhr statt. „Yoga ist ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, daher werden auch bestimmte Atem- und Bewegungsübungen ausgewählt, die je nach Lebensalter und Beschwerden unterschiedlich sein können. Das jeweilige therapeutische Konzept behandelt den Menschen in seiner Ganzheit“, erläutert sie. Diesem Ansatz folgend sind das Angebot und das Programm ganzheitlich und umfassend. „Wir zeigen, was möglich ist und was es alles gibt.“ Alleine kann sie diese Aufgabe nicht stemmen, sie hat daher viele ins Boot geholt, die mit ihr gemeinsam den Tag veranstalten. „Es gibt nicht nur Yoga, es gibt auch Musik“, verrät Patrizia Portz, die professionell auch als Violinistin tätig war.