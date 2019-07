Wurstspezialitäten Esser : Spitze bei Blutwurst und Fleischwurst

Erkelenz Mehrfach ausgezeichnet: Für die Metzgerei Esser aus Lövenich ist 2019 bereits jetzt ein Rekordjahr.

Wurstspezialitäten Esser aus Erkelenz gewinnt regelmäßig Qualitätswettbewerbe. „Aber noch nie in der Geschichte der Handwerksmetzgerei wurden so viele Erfolge in so kurzer Zeit gefeiert wie in diesem Jahr“, berichtet Max Esser. Für die Familienmetzgerei in zweiter Generation sei 2019 bereits jetzt ein Rekordjahr. „Das geht nur mit einer Weltklasse-Mannschaft, und die haben wir“, ergänzt Metzgermeister Karl-Heinz Esser.