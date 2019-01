Grundstück gekauft : Wurstspezialist baut in Erkelenz

Karl-Heinz (l.) und Max Esser führen von Lövenich aus ein Unternehmen für Wurstspezialitäten und Fleischwaren, das zwischen Aachen und Düsseldorf, Viersen und Euskirchen knapp 30 Fachgeschäfte betreibt. Nun soll in Erkelenz eine neue Produktionsstätte gebaut werden. Foto: Wurstspezialitäten Esser

Erkelenz In den kommenden Jahren baut Wurstspezialitäten Esser in Erkelenz an der Tenholter Straße. Für innovative Handwerksprodukte wird Platz benötigt, erklärt Geschäftsführer Max Esser und kündigt zusätzliche Arbeitsplätze an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

40 Jahre ist das Unternehmen Wurstspezialitäten Esser in Lövenich gewachsen – jetzt kündigen die Inhaber Karl-Heinz und Max Esser an, in Erkelenz neu zu bauen. In einem auf mehrere Jahre angelegten Projekt soll an der Tenholter Straße ein neuer Firmensitz entstehen. „Ganz bewusst haben wir uns dazu entschieden, in Erkelenz zu bleiben“, erklärt Max Esser. Darin sei ein Bekenntnis zum Standort, zur Zusammenarbeit mit regionalen Landwirten und zu den Mitarbeitern zu sehen, denn: „Unser Handwerksunternehmen lebt von den Händen, die bei uns arbeiten. Unsere Mitarbeiter sind unsere Seele.“

1979 begann die Geschichte von Wurstspezialitäten Esser in Lövenich, wozu mittlerweile knapp 30 Fachgeschäfte zwischen Viersen, Düsseldorf, Aachen und Euskirchen gehören. Auf einem innerörtlichen Grundstück an der Hauptstraße wuchs der Fleischereibetrieb, wurde mehrfach umgebaut und erweitert. Inzwischen aber kommt dieser Standort an seine Grenzen, berichtet Max Esser: „Metzgereien, vor allem mit regionalen Produkten, erleben derzeit eine unglaubliche Renaissance. Das führt zu unternehmerischem Wachstum, was uns ein Grundstück an der Tenholter Straße in Erkelenz hat kaufen lassen.“

Info Seit 40 Jahren in Erkelenz-Lövenich Die Inhaber Karl-Heinz Esser baute das Unternehmen in Lövenich seit 1979 auf. Inzwischen ist Sohn Max Esser mit in der Geschäftsführung. Die Idee Esser setzt auf regionale Herkunft und tiergerechte Haltung und Fütterung. Verkauft werden kann so zum Beispiel Fleisch des Duress-Schweins, eine Kreuzung aus Duroc-Schweinen und Alter Landrasse. Dieses wird mit einem Landwirt aus Heinsberg gemeinsam gezüchtet. Die Qualität Regelmäßig werden Esser-Produkte ausgezeichnet. 2018 gab es beispielsweise den Landesehrenpreis des NRW-Landwirtschaftsministeriums, auf der Grünen Woche in Berlin eine Region-Star-Auszeichnung, und auf der Metzger-Europameisterschaft wurde der „1. Platz Deutschland“ erreicht.



Erkelenz : Suche nach einem neuen Standort

zurück

weiter

2019 soll das Jahr der Planung werden. Ausrichten will Esser diese daran, dass kein Umzug an einem Stück erfolgen soll, sondern eine schrittweise Entwicklung. „Würden wir alles auf einmal verändern, würde unsere Qualität leiden“, erklärt Max Esser. Zunächst sei daran gedacht, die Metzgerei an den neuen Standort zu verlagern sowie die Logistik, um Lövenich von den Transportern zu entlasten: „Wir würden die Wurstküche, die Zerlegung und die Speiseküche aber noch hier belassen.“ Diese Firmenbereiche sollen erst in späteren Jahren nachziehen, wobei Esser betont: „Wir werden definitiv immer auch in Lövenich bleiben.“ Kein Ziel des Umzugs ist es laut Max Esser, die Produktion stärker zu industrialisieren. Im Gegenteil. „Wir wollen unser Handwerk erhalten. Und dazu möchten wir den neuen Standort noch viel intensiver nutzen, als es uns heute möglich ist, um zu überlegen und um auszuleben, wie wir unsere Produkte handwerklich weiterentwickeln können.“ Zudem solle die neue Produktionsstätte zu einem „weiterhin verantwortungsvollen Umgang mit Fleisch als Lebensmittel“ beitragen: „Das benötigt Platz.“

Mit Blick auf Erkelenz und die Autobahn 46 will Wurstspezialitäten Esser an der Tenholter Straße bauen. Foto: Speen