Premiere in Erkelenz : Eine verschlungene Künstlerkarriere

Erkelenz Wolfgang Wittmann und Robert Scholtes nehmen ihr Publikum mit auf eine literarisch-musikalische Reise anlässlich des 200. Geburtstages von Theodor Fontane. Sie feiern mit ihrem neuen Programm in Erkelenz Premiere.

Wittmann und Scholtes sind bekannt für ihre bunten und ausgefallenen Programme über besondere Menschen und Themen. Der eine war bis 2012 Lehrer am Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz, der andere ist seit 1992 Lehrer an der Kreismusikschule Heinsberg. Gemeinsam haben sie bereits sechs literarisch-musikalische Programme zur Premiere gebracht. Anfang 2019 hatte Wolfgang Wittmann dann von einer neuen Biografie über Theodor Fontane erfahren und diese gelesen. „Zudem war es wieder an der Zeit, dass nochmal ein Autor im Mittelpunkt eines Programms steht“, begründete er die Wahl. Der Literaturexperte Wittmann (Rezitation, Gitarre), der die Programme selbst schreibt, wurde am Keyboard von seinem guten Freund Robert Scholtes begleitet. Seit rund 15 Jahren kennen sich die beiden und haben bei mehreren Projekten zusammengearbeitet. Es war die Premiere ihres siebten Programms in der Buchhandlung Viehausen, wie Inhaber Christopher Viehausen stolz bekanntgab.