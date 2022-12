Abgabgestellen im Erkelenzer Land Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Grünabfälle können auch in den anderen drei Kommunen entsorgt werden: In Hückelhoven montags (8 bis 12 Uhr), freitags (12.30 bis 16 Uhr) und samstags (10.30 bis 13 Uhr) am alten Schacht, in Wegberg samstags (9 bis 13 Uhr) bei der Firma Heyer und in Wassenberg samstags (9 bis 13 Uhr) beim Baubetriebshof auf dem Ossenbrucher Weg.