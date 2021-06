Einsätze für die Feuerwehr Erkelenz : Mehrere Keller nach Gewitter unter Wasser

Der Wockerather Fließ, normalerweise ein kleiner Bach, fasste die große Wassermenge nach dem Gewitter nicht. Foto: Feuerwehr Erkelenz/Helmut van der Beek

Erkelenzer Land Im Erkelenzer Ortsteil Wockerath liefen während des nächtlichen Gewitters die Straße und mehrere Keller voll. Das Kanalsystem war völlig überlastet. Auch in anderen Orten im Erkelenzer Land wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Dieser Einsatz war nicht alltäglich für die Feuerwehr der Stadt Erkelenz, die am Dienstagmorgen, 6.19 und 10.15 Uhr, nach Wockerath ausrücken musste: Wegen des Gewitters in der vorangegangenen Nacht liefen in Wockerath in zwei benachbarte Häuser die Keller voll, „und zwar bis zur Decke“, fasste der Erkelenzer Wehrleiter Helmut van der Beek die Lage nach der ersten Erkundung zusammen. „Auch die Straße In Wockerath war im Bereich der beiden betroffenen Wohnhäuser überflutet“, sagte Helmut van der Beek weiter.

Wie sich schnell herausstellte, war der Kanal komplett überlastet und schaffte es nicht mehr, die Wassermengen aufzunehmen. Dadurch ergab sich für die Feuerwehr ein nicht unerhebliches Problem. Helmut van der Beek: „Normalerweise pumpen wir das Wasser aus einem Haus auf die Straße, was dieses Mal aber nicht ging. So haben wir das abgepumpte Wasser auf die Wiese im Garten gepumpt.“ Das klappte nur bis zu einem gewissen Punkt. Besonders problematisch war die Lage, „dass wir eigentlich mit drei Tauchpumpen eigentlich im Kreis gepumpt haben, denn das, was wir aus den Häusern herausholten, floss von der Straße wieder rein“, beschrieb Helmut van der Beek die Situation.

Bei der Ursachensuche stellte sich heraus, dass das Wasser vom Kanal aus in Richtung Kaulhausen abfließt. Darüber hinaus richteten die Wehrleute ihren Blick auf den Wockerather Fließ, der ein kleiner Bachlauf ist und dazu da ist, viel Regenwasser aufzunehmen. Helmut van der Beek: „Wenn aber der Kanal das Wasser nicht mehr packt, schlägt er in den Fließ ab. Obwohl dort eine gute Fließgeschwindigkeit des Wassers auszumachen war, wurde das Problem nicht kleiner.“ Letztlich hat sich gezeigt, dass das die angespannte Lage auch mit dem Regenrückhaltebecken an der Autobahn zusammenhing. Hier wurden der städtische Abwasserbetrieb und der Baubetriebshof tätig.

Der Wockerather Fließ wurde in Richtung eines Waldstücks entwässert. „Wir können von Glück reden, dass in Wockerath nur zwei Häuser betroffen waren“, schloss van der Beek, der einigen Wockerathern dankte, die die Wehrleute mit Kaffee versorgt hatten. Im Einsatz waren die Löscheinheit Erkelenz, die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Erkelenz sowie der Führungsdienst.