Bürger packen an : Mit Markt ums Überleben kämpfen

In Holzweiler hat sich ein kleines Marktgeschehen entwickelt. Foto: Renate Resch

Holzweiler Der Wochenmarkt soll freitags frisches Leben nach Holzweiler bringen. So soll die Infrastruktur im Seilerdorf verbessert und das Siechtum überwunden werden, das der Braunkohlentagebau Garzweiler II verursacht hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

„Wir wollen kein sterbendes Dorf werden!“ Thomas Portz drückt aus, was viele in Holzweiler meinen. Die jahrzehntelange Gewissheit, wegen des Tagebaus Garzweiler II die Heimat zu verlieren, hatte viele Einwohner resignieren und aufgeben lassen. Die Infrastruktur im Seilerdorf hat enorm gelitten: Kein Bäcker, kein Metzger, kein Lebensmittelhändler – alles, was für das Alltagsleben wichtig und erforderlich ist, ist aus Holzweiler verschwunden.

Lediglich die Tankstelle von Wirth in der Dorfmitte hat noch ein kleines Warenangebot. „Der Tagebau hat aber die Kundschaft aus den umliegenden Dörfern weggeknabbert“, sagte Karl-Heinz Steffens, „der Betrieb hat schwer zu kämpfen.“ Daran hat auch die unerwartete Wendung nichts geändert, wonach Holzweiler nun doch nicht abgebaggert wird.

INFO Bäcker und Metzger gesucht Der Verein Seilerdorf-Treff ist noch auf der Suche nach einem Bäcker und einer Fleischer, die sich am Wochenmarkt beteiligen könnten. Öffnungszeiten Nach der mehrwöchigen Erprobungsphase beginnt das Markttreiben am Freitag, 5. April von 15 bis 17.30 Uhr auf dem Platz vor der alten Schule und danach jeweils freitags. An den Marktagen ist außerdem das Café in der Schule geöffnet.

„Die Geschäfte sind weg, es gibt nichts mehr“, sagt Steffens, der zu den Mitgründern der Vereins „Seilerdorf-Treff“ gehört. Das Ziel war ursprünglich ein eigener Dorfladen im Herzen von Holzweiler, etwa in einem leerstehenden Ladenlokal oder in der alten Schule. Doch ist dieses Ziel ein wenig in den Hintergrund gerückt. Der Verein geht inzwischen einen anderen Weg. „Begonnen haben wir mit einem Brötchenverkauf an den Sonntagen im Pfarrheim“, berichtet Petra Büschgens. „Inzwischen verkaufen wird dort jedes Mal rund 700 Brötchen.“ Der nächste Schritt war ein Café in der ehemaligen Schule, das jeweils freitags geöffnet hat und zu einem Treffpunkt für Jung und Alt geworden ist. Die jedermann zugängliche Bücherkiste kam als drittes Projekt hinzu, ehe jetzt der bisherige Höhepunkt bei der Wiederbelebung des Dorfes zustande kam: „Wir bieten jeweils freitags einen Wochenmarkt an“, erläutert Steffens. Drei Marktbeschicker gibt es bereits: Portz, der Geflügel und Eier bereithält, Blumen Krimp und der Tante-Emma-Laden des DRK.

Mit diesem DRK-Laden hat es eigentlich begonnen, wie Steffens erklärt. Seine Mitstreiterin Petra Hudler hatte davon gehört und Kontakt zu DRK-Geschäftsführer Lothar Terodde aufgenommen. Schnell war der Weg freigemacht, um den Tante Emma-Laden freitags nach Holzweiler zu lotsen. Betrieben wird er von der DRK-Mitarbeiterin Alice Coenen. „Wir bieten in unserem Verkaufswagen im kleinen Umfang das an, was es in jedem Supermarkt gibt, beginnend vom Apfel bis zum Waschmittel.“ Der DRK-Wagen fahre grundsätzlich kleine Dörfer an, in den es nichts mehr gibt. „Dabei steht weniger das Geschäft als vielmehr der Kontakt im Mittelpunkt. Ältere Mitbürger sollen so die Möglichkeit erhalten, sich mit Waren eindecken zu können und ins Gespräch zu kommen.“ In Holzweiler sieht sie durchaus Chancen für einen dauerhaften Markt. „Es benötigt natürlich Durchhaltevermögen.“