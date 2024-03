Windpark zwischen Erkelenz und Hückelhoven Windräder leuchten nachts nur noch bei Bedarf

(RP) Nicht nur aufgrund ihrer geringen Entfernung zur Wohnbebauung, sondern auch wegen ihres Dauerblinkens bei Nacht haben die Windräder bei Houverath, zwischen Erkelenz und Hückelhoven, in den vergangenen Jahren immer wieder mal für Kritik gesorgt. Jetzt hat die MLK-Gruppe mit Sitz in Tenholt die Windkraftanlagen mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgestattet. Das bedeutet: In der Regel bleibt es an den Anlagen nachts nun dunkel. Nur wenn tatsächlich ein Flugzeug in der Nähe ist, werden die roten Signallampen der Anlagen aktiviert.