Breitbandausbau in Erkelenz : Die Stadt will die Lücken im Glasfasernetz schließen

Erkelenz Ein Drittel der Erkelenzer Haushalte können bereits auf eine 1000-Mbit/s-Leitung zugreifen – andere Bürger haben hingegen noch nicht einmal 30 Mbit/s. Das soll sich jetzt ändern.

(cpas) Noch längst nicht alle Haushalte in Erkelenz verfügen über einen schnellen Glasfaseranschluss. Während der Ausbau in den Ortschaften und Gewerbegebieten bereits relativ gut ist, ist die Innenstadt durch unterschiedliche Versorger erst in Teilen mit Glasfaser versorgt. Ein Großteil verfügt hier nur über Kabelnetz. Das will die Verwaltung nun ändern. Möglichst schnell sollen alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden.

Da von den Telekommunikationsunternehmen in Eigenregie in den kommenden drei Jahren kein weiterer Ausbau mehr geplant sei, will die Stadt selber aktiv werden. Eine entsprechende Ausschreibung läuft derzeit, genau wie ein Förderantrag. Da es sich „in beiden Fällen um langwierige und aufwändige Verfahren handelt“, wie die Verwaltung mitteilt, gibt es allerdings noch keinen Vollzug – diesen erwartet das Rathaus aber im zweiten Quartal dieses Jahres. Eine Förderfähigkeit sei nur dann gegeben, wenn vor Ort eine Versorgung von 30 Mbit/s noch nicht erreicht wird – das ist nur in knapp 200 Haushalten, also 0,8 Prozent der Stadt, der Fall, die im ganzen Stadtgebiet verteilt sind.