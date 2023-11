Erkelenzer Innenstadt-Umbau Stadt will einheitliches Bild für Außengastronomie

Wenn der Umbau der Erkelenzer Innenstadt abgeschlossen ist, soll auch die Außengastronomie ein frisches Erscheinungsbild erhalten. Für einen detaillierten sogenannten „Gestaltungsrahmen“, den die Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Gastronomen erarbeitet hat, gibt es in der Politik eine große Mehrheit, wie in den Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses und Hauptausschusses deutlich wurde. Damit sollen die Bistros, Cafés und Restaurants am Markt, Johannismarkt und Franziskanerplatz ein „nicht einheitliches, aber abgestimmtes Bild“ erhalten, wie Karin Masuch vom Stadtmarketing erklärte.