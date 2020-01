Gute Stube von Erkelenz : Altes Rathaus wird barrierefrei

Das Alte Rathaus am Erkelenzer Markt soll 2020 so umgebaut werden, dass Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, das Obergeschoss erreichen können. Dazu schlägt die Stadtverwaltung vor, einen Aufzug einzubauen und eine Zugangsrampe auf der Kirchenseite anzulegen. Foto: Speen

Erkelenz 250.000 Euro hat der Erkelenzer Stadtrat für 2020 eingeplant, damit das historische Gebäude am Markt barrierefrei umgebaut werden kann. Eingebaut – nicht angebaut – werden soll ein Aufzug. Die Planung wird im Frühjahr beraten.

Das Alte Rathaus am Erkelenzer Markt soll 2020 barrierefrei umgebaut werden – die ersten Skizzen sehen allerdings keinen Anbau mehr vor, um Platz für einen Aufzug zu schaffen, wie es vor einigen Jahren einmal angeregt worden war. Das hebt Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg hervor und kündigt an, die Detailplanung im Frühjahr mit der Politik beraten zu wollen.

Mit dem Haushaltsbeschluss im Dezember hat die Politik ihre grundsätzliche Zustimmung bereits gegeben, das historische Gebäude umzubauen. 250.000 Euro sind dafür eingeplant worden, ein Antrag auf finanzielle Förderung ist beim Land Nordrhein-Westfalen ebenfalls schon gestellt worden. In diesem Jahr nun soll es um die Details gehen. Auch den Baustart erhofft sich die Stadtverwaltung noch für 2020.

Aktuelle Nutzung Der Saal im Alten Rathaus dient als „gute Stube“ der Stadt Erkelenz, in der Sitzungen des Stadtrates, Tagungen, Ausstellungen sowie Konzerte und offizielle Empfänge stattfinden.

Neuere Geschichte Nachdem das Alte Rathaus im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, zog sein Wiederaufbau sich über viele Jahre hin. Am 18. Januar 1956 wurde es feierlich eingeweiht.

Ältere Geschichte Das Alte Rathaus wurde als Ausdruck des Selbstbewusstseins der Bürger 1546 im spätgotischen Stil erbaut, nachdem durch den großen Stadtbrand am 21. Juni 1540 ein Vorgängerbau zerstört worden war. Das Gebäude in Backsteingotik ist durch seine harmonischen Proportionen mit gotischen Spitzbögen, die auf viereckigen Pfeilern ruhen, mit den Flachbogenblenden über den Obergeschossfenstern und dem steil aufragenden Walmdach eindrucksvoll. Das Rathaus wurde mit einer vollständig offenen Erdgeschosshalle errichtet, die als Markthalle diente. 1756 wurde das Rathaus umgebaut, und die Bögen wurden zugemauert. Von diesem Umbau stammt die Jahreszahl über dem Haupteingang.

„Das Alte Rathaus ist von der Statik, der Konstruktion und der Geschichtsträchtigkeit ein herausforderndes Projekt, dieses Gebäude barrierefrei zu gestalten“, erklärt Ansgar Lurweg. Deshalb seien viele Überlegungen in der Baubehörde notwendig gewesen, um einen Plan zu entwickeln, dem die Denkmalpflege zustimmen kann. „Wir haben sie überzeugen können“, gewährt der Technische Beigeordnete einen ersten Blick auf die Planungsskizzen. „Wir kommen ohne einen allzu großen Eingriff in die Bausubstanz aus.“

Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Joch des Alten Rathauses zerstört und später mit einer schlichten Stahlbetondecke geschlossen. „Diese wollen wir nun wieder aufschneiden, um einen Aufzug installieren zu können“, erklärt Lurweg. Von außen sei davon nichts zu sehen, und im Inneren müsse im Erdgeschoss lediglich die Toilettensituation verändert werden. Das WC für die Herren bleibe bestehen, werde aber saniert, und das für die Frauen ziehe an die Stelle der bisherigen Garderobe. Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, werden diese Anlagen allerdings weiterhin nicht zu benutzen sein. Laut Lurweg ist das allein schon in den zu engen Türöffnungen des historischen Rathauses begründet: „Nicht zuletzt deshalb haben wir vor dem Alten Rathaus in diesem Jahr schon die öffentliche Toilette barrierefrei erneuern lassen.“