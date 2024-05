Neue Veranstaltungsreihe Erkelenz plant Abendmarkt

Eine der Hauptaufgaben des Stadtmarketings bleibt in diesen Tagen darüber hinaus mit Sicherheit die Moderation der vielen Innenstadt-Baustellen. Als Erfolg verbuchte Masuch dabei die „Sternstunden“-Aktion aus dem Winter. Kunden konnten dabei in zahlreichen Geschäften in der Innenstadt Stempel für Einkäufe sammeln und bei einer vollen Karte einen Gutschein einheimsen. „Die Resonanz war sehr gut, die Aktion ist besser gelaufen als erwartet“, berichtete Masuch. Knapp 46.000 Euro Umsatz seien insgesamt über die Sternstundenkarten gelaufen. „Weitere ähnliche Aktionen haben wir deshalb bereits in der Planung“, sagte die Stadtmanagerin. Eine Überlegung sei, dabei auch die Gastronomie zu unterstützen.