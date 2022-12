Erkelenzer Geschichte Wie der Johannismarkt wurde, was er ist

Der heutige Johannismarkt in Erkelenz, nördlich der Pfarrkirche Sankt Lambertus, ist seit dem 15. Jahrhundert ein Platz, auf dem Märkte abgehalten wurden. Nach der Stadterhebung im Jahr 1326 hatte Erkelenz 1538 Marktrechte erhalten. Neben dem allgemeinen Donnerstagmarkt entstanden der Simon-Judas-Markt (23. Oktober) und der Johannismarkt (24. Juni). Beide Märkte dauerten sieben Tage. Es spricht nichts gegen die Annahme, dass der heutige Johannismarkt der Platz für den Junimarkt war. Seit spätestens 1819 hieß er Johannismarkt. Am 4. April 1933 wurde der Johannismarkt in Adolf-Hitler-Platz umbenannt. Ab 1945 hat er wieder den alten Namen.